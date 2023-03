The Mandalorian, Rick Famuyiwa sul suo ruolo: 'Sono stato fondamentale per la stagione'

Sta piano piano tornando The Mandalorian 3, dopo diverso tempo d'attesa dalla seconda stagione della serie. Rick Famuyiwa, il quale ha già diretto alcune scene d'azione del secondo capitolo, ha avuto anche in questo caso un ruolo registico importante.

Famuyiwa ha infatti diretto gli episodi 1, 7 e 8 della terza stagione: un'apertura e chiusura per una serie che sta spopolando.

Ma il suo ruolo non si ferma al compito di dirigere, c'è ben altro: "Ho avuto un ruolo importante per la modulazione della nuova stagione. È stato come continuare naturalmente il processo iniziato con Jon e Dave sin dall'inizio, in quanto Jon era stato così collaborativo a livello pratico, ed era estremamente e sin da subito aperto alle mie idee", così ha affermato in un'intervista per TheWrap.

Famuyiwa ha poi raccontato l'incontro con quest'ultimo: "È stato interessante perché quando ho incontrato Jon Favreau e mi ha raccontato di questa storia su cui stava lavorando, tutto l'universo intorno a The Mandalorian, e mi ha chiesto se fossi interessato a salire a bordo del progetto, e io ero chiaramente 'Ma ovvio, subito".

Infine: "Poi mi dice 'Sì, voglio che tu diriga il secondo episodio'. E io ero tipo... wow... mica me lo aspettavo. Ero entusiasta", ha affermato a proposito della seconda stagione di The Mandalorian.

Per chi se la fosse persa, vi rimandiamo alla nostra recensione dell'episodio 1x03 tre di The Mandalorian.