In the Mandalorian ci saranno riferimenti al famigerato Star Wars Holiday Special

Durante la premiazione dei Saturn Awards, Jon Favreau aveva dichiarato di voler realizzare un nuovo speciale natalizio di Star Wars, ma per ora si è limitato a inserire qualche riferimento al famigerato The Star Wars Holiday Special nella sua ultima creazione, ossia quel The Mandalorian tanto atteso dai fan del franchise.

Nello specifico, il creatore della nuova serie con protagonista Pedro Pascal ha dichiarato che tra le citazioni all'intero universo di Star Wars, ci saranno anche riferimenti ed easter egg basati sullo speciale del 1978, che venne trasmesso una volta sola dalla CBS e che in seguito è sopravvissuto grazie alle registrazioni degli spettatori e al successivo scambio di videocassette. George Lucas lo odia ed è anche arrivato a esprimere la volontà di distruggere tutte le copie ancora esistenti, ma Favreau sembra legato a questo prodotto spesso dimenticato.



Per chi non lo sapesse, lo speciale natalizio ha visto anche l'esordio di Boba Fett. Il cacciatore di taglie verrà omaggiato nello show tramite il Mandaloriano, il quale impugnerà l'arma usata da Boba Fett nell'Holiday Special. Inoltre, ci saranno dei riferimenti al Life Day, una festa celebrata dai Wookie. Favreau ne ha parlato con MTV News, spiegando come la nuova storia scritta insieme a Dave Filoni sarà apprezzabile anche da chi non conosce molto Star Wars, ma presenterà diversi elementi che faranno felici i fan di lunga data: "ci saranno diversi easter egg, sia che si tratti di qualcosa di divertente come un riferimento al Life Day, sia che si tratti di un elemento apprezzato da un gruppo ristretto di persone".



La prima stagione di The Mandalorian debutterà il 12 novembre insieme alla piattaforma di streaming Disney+. Lo show si è mostrato di recente con un nuovo teaser trailer.