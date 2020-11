The Mandalorian e quel riferimento a Ant-Man nell'episodio diretto da Peyton Reed

Per gli appassionati di Star Wars, il venerdì è IL giorno della settimana, almeno finche non arriveranno tutti gli episodi della seconda stagione di The Mandalorian su Disney+. E questo venerdì in particolare ha voluto strizzare l'occhio anche ai fan del MCU con un riferimento alla saga di Ant-Man.

Il secondo episodio della seconda stagione di The Mandalorian, intitolato The Passenger, è stato infatti diretto da Peyton Reed (e scritto da Jon Favreau, altro membro del MCU), regista e sceneggiatore dei primi due capitoli del MCU dedicati al personaggio di Ant-Man, e in procinto di iniziare a girare anche il terzo (che si prospetta già particolarmente interessante, in quanto vedrà anche Jonathan Majors nei panni di Kang Il Conquistatore).

Ed è proprio durante una scena di questo episodio che possiamo scorgere una figura piuttosto familiare...

Nel momento in cui Mando (Pedro Pascal) ritrova Peli Motto (Amy Sedaris) fermandosi alla cantina sulla via per Mos Eisley. Quest'ultima, però, è intenta a giocare a carte con Dr. Mandible, un alieno che ha l'aspetto di una formica gigante (Anthony, sei tu?). Nella nostra gallery troverete l'immagina relativa alla scena.

Ma questa non è la prima volta che un regista del MCU riesce a inserire un qualche easter egg dall'altro popolare franchise Disney di cui è parte (Sì, Taika Waititi, parliamo di te).

Dopotutto però, si sa, in casa Disney "Questa è la via".

Il prossimo episodio di The Mandalorian sarà disponibile venerdì 13 novembre su Disney+.