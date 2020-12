The Mandalorian e quel riferimento al pianeta Taanab di Solo: A Star Wars Story

L’episodio di The Mandalorian intitolato Capitolo 15: Il vendicatore sembra onorare in qualche modo il lavoro svolto nel film che non ha sbancato il botteghino Solo: A Star Wars Story, nonostante sia stato accolto bene da molti fan.

Nel Capitolo 15 di The Mandalorian di cui potete leggere la nostra recensione, vediamo il ritorno di Mayfield (interpretato dal comico Bill Burr) che interviene per aiutare il nostro Din Djarin con un riferimento alla trama originale del film spin-off di Han Solo.

Nell'episodio infatti, Mando e Mayfield vanno sotto copertura come Stormtrooper in un'installazione militare imperiale segreta per scoprire dove si trova l'incrociatore di Moff Gideon.



Quando il Mandaloriano, interrogato da un ufficiale imperiale che Mayfield riconosce, il nemico interviene e spiega all'ufficiale che l'udito di Djarin è stato danneggiato durante una battaglia su un pianeta chiamato Taanab.



Ebbene, Taanab doveva apparire in Solo: A Star Wars Story. Secondo quanto riferito, il film avrebbe dovuto mostrare Taanab nel secondo atto, dove Enfys Nest e Dryden Vos stavano combattendo per le risorse del pianeta.



I progetti originali per il pianeta dovevano essere giungle verdi lussureggianti, che mostravano la diversità dei biomi nella galassia di Star Wars. Questo è probabilmente il motivo per cui il pianeta di Morak, dove si trova Mando nell'episodio, sembra in qualche modo simile in un accenno a Taanab.



Mentre Solo: A Star Wars Story ha ricevuto recensioni per lo più positive dai fan e si è concluso con un cliffhanger, molti degli elementi della trama sono rimasti intatti negli ultimi anni. Con Lando Calrissian pronto a ricevere la sua serie prequel su Disney+, i fan sperano di vedere prima o poi anche il ritorno di Alden Ehrenreich come Han Solo e Emilia Clarke come Qi'ra.



Anche se con tutti i nuovi annunci di Lucasfilm, potrebbe non essere nei progetti per un bel po' di tempo. Nel Capitolo 15 c'è stato anche un cameo di Game of Thrones che forse non avete notato, il finale della seconda stagione di Star Wars: The Mandalorian arriverà venerdì 18 dicembre su Disney+