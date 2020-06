The Mandalorian, ripassate con noi la storia di Mandalore in vista della stagione 2

Ci sono aspetti di Star Wars sui quali è impossibile essere istruiti a dovere fermandosi alla visione dei soli film della saga: su Mandalore, ad esempio, le varie trilogie cinematografiche ci hanno sempre detto molto poco (o quasi nulla, a essere onesti).

Il pianeta natale dei mandaloriani ci viene in effetti mostrato per la prima volta durante la serie animata Star Wars: The Clone Wars, recentemente giunta a conclusione dopo sette acclamatissime stagioni che, presumibilmente, avranno una certa influenza anche sull'universo starwarsiano che verrà (basta pensare all'imminente arrivo della versione live action di Ahsoka Tano).

Con il prosieguo di The Mandalorian, inoltre, si può facilmente supporre che sentiremo sempre più spesso parlare del pianeta che fu teatro di quell'assedio raccontatoci dall'epico finale della serie animata scritta da Dave Filoni: il momento, dunque, sembra essere quello giusto per un veloce ripasso sulla storia del pianeta.

Nel nostro video al riguardo troverete dunque un bel po' di informazioni che vi aiuteranno a tenere a mente i motivi dell'importanza di Mandalore nell'universo di Star Wars: un modo come un altro per sfruttare in maniera utile il tempo che ci separa dai nuovi episodi dello show con Pedro Pascal. Per chi preferisse darsi alla lettura, invece, ecco un breve riassunto della storia di Mandalore in forma scritta; Jon Favreau, intanto, ha confermato la data di uscita della seconda stagione di The Mandalorian.