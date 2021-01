The Mandalorian, le riprese della stagione 3 stanno per iniziare: ecco la data

Dopo lo spettacolare finale della seconda stagione di Star Wars: The Mandalorian, molti fan sono già proiettati verso la terza, anche se la notizia di una nuova serie su Boba Fett aveva inizialmente destato qualche preoccupazione sul destino del live-action con Pedro Pascal. Lo show invece continuerà, e la nuova stagione sarà presto in produzione.

Come riporta la Film & Television Industry Alliance, la data di inizio delle riprese è già fissata: il primo ciak sarà battuto il prossimo 5 aprile a Los Angeles.

Purtroppo, come siamo abituati a precisare ormai da un po' di tempo, tutto questo potrà avvenire se i problemi legati alla pandemia lo consentiranno, ma per il momento tutto sembra indicare che l'inizio della produzione di The Mandalorian 3 sarà possibile.

Non sappiamo ancora molto sulla trama dei nuovi episodi, ma Jon Favreau è al lavoro da diversi mesi, e secondo alcune recenti dichiarazioni di Giancarlo Esposito il suo personaggio, Moff Gideon, dovrebbe avere un ruolo più importante. "Ho la sensazione che mi vedrete di più nella prossima stagione" ha raccontato a EW l'attore, famoso anche per Better Call Saul e Breaking Bad.

Sia la terza stagione di The Mandalorian sia The Book of Boba Fett dovrebbero arrivare in streaming su Disney+ nel dicembre 2021. Per altri approfondimenti sul live-action targato Star Wars rimandiamo alle possibili origini di Baby Yoda e al motivo dell'assenza di un personaggio nel finale della seconda stagione.