The Mandalorian: risolto un grande buco di sceneggiatura legato all'elmo di Mando

Sin dall'inizio, il protagonista di The Mandalorian si è contraddistinto per il tipico elmo: un indumento che non toglie mai di fronte ad altre persone, seguendo il ferreo credo mandaloriano. Ma allora perché moltissimi altri mandaloriani di Star Wars non hanno mai mostrato problemi al riguardo?

A parte Boba Fett, abbiamo infatti visto molti altri personaggi togliersi il casco dopo un'estenuante battaglia o semplicemente durante una conversazione. Sebbene ci sia un vero e proprio culto dell'armatura, tramandate di generazione in generazione, su Mandalore molti cittadini non indossano neanche un elmo, perciò quando nella prima stagione di The Mandalorian è stato fatto capire che i mandaloriani avessero l'obbligo di indossare l'elmo più di qualche fan è rimasto interdetto.

Quello che fino ad ora poteva essere considerato come un buco di sceneggiatura, o una pesante incoerenza nei confronti dell'universo di Star Wars, è stato finalmente spiegato dagli autori, attraverso le parole della new entry Bo Katan Kryze. Quando la mandaloriana si scopre il volto, come era solita fare in Rebels e in The Clone Wars, Mando si stupisce e chiede immediatamente spiegazioni, temendo che anche il suo gruppo si sia impossessato di armature altrui, non rispettando il credo.

È allora che Bo si accorge che Mando è un "Figlio della Ronda, una setta di fanatici che ruppe con la cultura mandaloriana. Volevano ristabilire l'antica via".

Sebbene Din Djarin e Bo-Katan siano legati allo stesso pianeta, Mando fa in realtà parte di un credo minoritario avente regole particolari e ha sempre ignorato, a causa del grande clima d'incertezza portato dall'Impero, la verità su Mandalore e sugli altri mandaloriani. Una rivelazione di un certo rilievo, arrivata all'interno di un importante Capitolo 11, capace di gettare le basi per il futuro della serie.