The Mandalorian risolve un mistero de L'Impero colpisce ancora

A distanza di quarant'anni, pare che The Mandalorian abbia finalmente dato una risposta ai fan su un mistero di L'Impero colpisce ancora. Viene data infatti una risposta sul perché un residente di Cloud City stava trasportando quello che sembrava essere un apparecchio che crea gelati, chiamato Ice Cream Man, durante l'evacuazione.

Ora il terzo episodio di The Mandalorian darà una spiegazione su quell'episodio. Nell'episodio pilota il Cliente offre al Mandaloriano un 'camtono d'acciaio beskar', in cambio del recupero di una taglia. Ora sappiamo che il camtono è il dispositivo d'archiviazione che Willrow Hood stava trasportando a Cloud City.

Quanto il Cliente apre il dispositivo, è chiaro che si tratta di una sorta di contenitore utilizzato per vari scopi.

Nonostante questo riferimento non sveli l'intenzione di Hood, ora ha molto più senso che il personaggio, fuggendo da Cloud City, porti con sé qualcosa d'importante.



Apparso solo brevemente in L'Impero colpisce ancora, Willrow Hood è diventato un personaggio cult negli ultimi quarant'anni, grazie all'analisi del franchise da parte dei fan.

Ora si sa che si tratta di una memoria computerizzata contenente importanti informazioni dei ribelli. E il terzo episodio farà molto piacere ai fan che nel frattempo si sono interrogati intorno al personaggio di Willrow Hood.

Jon Favreau potrebbe aver partecipato con un cameo in The Mandalorian, mentre ora la Disney ha bloccato i meme di Baby Yoda. The Mandalorian arriverà su Disney+ in Italia soltanto dal prossimo 31 marzo.