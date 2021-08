The Mandalorian, il ritorno di Luke Skywalker nello speciale della stagione 2

Mark Hamill è tornato a vestire i panni di Luke Skywalker nella stagione 2 di The Mandalorian, e all'interno del Disney Gallery: The Mandalorian: Making of the Season 2 Finale è possibile dare un'ulteriore occhiata al personaggio. Lo speciale, annunciato in anteprima il 25 agosto su Disney+, offre un punto di vista esclusivo sull'episodio 16.

Il Making Of svela come gli artisti di LucasFilm abbiano invecchiato e ricreato digitalmente un Luke più giovane nel finale della seconda stagione di The Mandalorian.



Ambientato cinque anni dopo Star Wars: Episodio VI - Il ritorno dello Jedi (1983), l'episodio vede il ritorno a sorpresa di Mark Hamill nel ruolo di Luke Skywalker, dopo l'ultima apparizione in Gli ultimi Jedi nel 2019.

Nell'ultimo trailer Next on Disney+ potete vedere Hamill senza cappuccio che tiene in braccio Grogu - alias Baby Yoda - quando Luke e il droide R2-D2, arrivano a recuperare il potente cacciatore di taglie Din Djarin (Pedro Pascal). The Mandalorian contiene molte citazioni su videogiochi di Star Wars, dettagli che fanno impazzire i fan della saga. Per quanto riguarda Mark Hamill in The Mandalorian 2, Jon Favreau parlò in questi termini dell'apparizione di Skywalker:"Fu molto complicato perché é molto difficile mantenere un segreto al giorno d'oggi, specialmente con Star Wars, perché le persone sono così curiose a riguardo. Ci sono così tante persone coinvolte nel processo di lavoro, con la finitura degli effetti visivi, la realizzazione, le riprese, gli studi e tutto il resto".

Disney descrive ufficialmente l'episodio Disney Gallery come "uno sguardo dietro le quinte della realizzazione di questo celebre 'capitolo' di The Mandalorian, con un focus sulla tecnologia utilizzata per ricreare Luke Skywalker. Approfondisce la collaborazione e il lavoro, compreso quello con Mark Hamill, per ricreare una riproduzione autentica ed adatta, e approfondisce l'immensa pressione e responsabilità che i registi hanno avuto nel riportare in vita uno dei personaggi più importanti nella storia del cinema".



