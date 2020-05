The Mandalorian: il ritorno di un personaggio cambia la trilogia originale?

La notizia del ritorno di un personaggio importante in The Mandalorian ha fatto subito il giro del web e se fosse confermata, sono in molti a pensare che questo evento cambierebbe diversi elementi della trilogia originale.

Stiamo parlando di Boba Fett, personaggio interpretato da Temuera Morrison, che secondo varie indiscrezioni dovrebbe apparire nelle puntate della seconda stagione di The Mandalorian. Numerosi appassionati però hanno iniziato a chiedersi quali sarebbero gli effetti sulla continuity della saga originale, per esempio sono in molti a chiedersi se il cacciatore di taglie non si sarebbe voluto vendicare di Han Solo e Luke Skywalker, essendo stati loro la causa della morte di Jabba The Hutt e in particolare a causa della sua rivalità con il personaggio interpretato da Harrison Ford.

Difficilmente poi Boba sarebbe riuscito a nascondersi dopo il suo scontro con i protagonisti del film, per due motivi in particolare: il suo volto è quello dei numerosi cloni che hanno combattuto durante la celebre guerra tra la Repubblica e i Separatisti, se invece decidesse di copiare il Mandaloriano, non togliendosi mai l'elmo, non riuscirebbe lo stesso a passare inosservato, a causa della sua armatura di Beskar, materiale dal valore inestimabile.

Nonostante questo siamo sicuri che Jon Favreau sarà in grado di dare una risposta soddisfacente a queste domande, nel frattempo vi lasciamo con questa fan art di The Mandalorian.