The Mandalorian rivela un cambiamento importante nella storia dell'origine di Jango Feet

The Mandalorian sta continuando a darci nuove informazioni e ad espandere la nostra conoscenza dell’universo di Star Wars. Questa volta è la trilogia prequel ad essere presa in esame e la storia di Jango Fett e suo figlio, Boba Feet.

Star Wars: L'attacco dei cloni ha introdotto il personaggio di Jango Fett, il cacciatore di taglie più famoso della galassia, il cui DNA è stato utilizzato per creare l'esercito dei cloni della Repubblica. Tuttavia, mentre Jango Fett indossava l'armatura d'acciaio Beskar di un mandaloriano, Star Wars: The Clone Wars ha chiarito che Jango Fett non era un vero mandaloriano. Ora The Mandalorian Capitolo 14 ci ha offerto una storia di origini molto diversa per Jango, che cambia anche l'eredità di suo "figlio", Boba Fett.

In Capitolo 14: La tragedia Mando porta Baby Yoda (Grogu) sul pianeta Tython, per visitare il Tempio Jedi che Ahsoka Tano (Rosario Dawson) ha indicato loro. Lì, Din Djarin spera di aiutare Grogu a entrare in contatto con un Jedi che può addestrare la giovane creatura sensibile alla Forza. Mando, invece, si trova al centro di non una ma due imboscate, prima di Boba Fett, seguito da Moff Gideon.



Tuttavia, Din Djarin e Boba Fett (Temuera Morrison) non finiscono per avere il grande duello che molti fan di Star Wars pensavano: Boba Fett si avvicina facendo una richiesta formale per riavere la sua armatura, che Din ha preso da Cobb Vance (Timothy Olyphant) nella premiere della stagione.



Secondo Boba, Jango era in realtà un trovatello mandaloriano, come Din Djari. Jango ha combattuto nelle Guerre Civili Mandaloriane dove ha guadagnato la sua armatura, prima di cercare le proprie fortune come cacciatore di taglie. Nell'avvicinarsi a Mando, Boba sta semplicemente rivendicando ciò che considera la sua eredità, e Din si sente vincolato dal credo mandaloriano a dare a Boba ciò che gli appartiene.



Questa nuova informazione ci consegna una visione più profonda della storia di Jango Fett in Star Wars: L'attacco dei cloni. Jango ha creato Boba come un clone naturale non per vanità; come trovatello, Jango ha sentito il bisogno di continuare l'esistenza del suo clan.



La cosa che confonde molti fan di Star Wars a questo punto è il fatto che Star War: The Clone Wars aveva un arco narrativo ambientato su Mandalore, dove a Obi-Wan Kenobi veniva esplicitamente detto che Jango Fett non era un Mandaloriano. Il primo ministro Almec ha affermato che Jango era un cacciatore di taglie che ha rubato l'armatura e ha rinnegato qualsiasi legame tra Mandalore e Jango Fett. Ora The Mandalorian ci ha fornito una nuova storia, che rende Jango parte del credo e della cultura mandaloriana e quindi rende Boba un mandaloriano onorario.

Questo è un nuovo grande cambiamento per la tradizione di Star Wars, in quanto nel vecchio universo esteso sapevamo che Boba Fett era un pretendente che indossava un'armatura mandaloriana rubata.



Ci sono ancora molte cose da scoprire e immaginiamo che nuovi approfondimenti arriveranno nella serie dedicata a Boba Feet che potrebbe spiegarci anche come Boba Feet potrebbe essere sopravvissuto poco dopo essere caduto nella fossa di un Sarlacc in Star Wars - Il Ritorno dello Jedi.