The Mandalorian: rivelate le date di uscita degli episodi, niente binge-watching!

Disney ha finalmente rivelato la data di uscita degli otto episodi di The Mandalorian, l'attesa serie live-action di Star Wars dalle tinte western che debutterà con l'arrivo del nuovo servizio streaming Disney+.

Come anticipato, la Casa di Topolino ha voluto di prendere le distanze da Netflix e Prime Video scegliendo una programmazione (quasi) classica rispetto all'ormai affermato binge-watching. Come potete vedere di seguito nella schedule resa nota da Comicbook.com, infatti, la serie di Jon Favreau sarà disponibile un episodio alla volta.

Episodio 1 - Novembre 12

Episodio 2 - Novembre 15

Episodio 3 - Novembre 22

Episodio 4 - Novembre 29

Episodio 5 - Dicembre 6

Episodio 6 - Dicembre 13

Episodio 7 - Dicembre 18

Episodio 8 - Dicembre 27

Dopo l'uscita della premiere e del secondo episodio nel giro di 3 giorni, The Mandalorian proseguirà con una programmazione settimanale con l'eccezione dei due episodi finali: il settimo sarà infatti disponibile 5 giorni dopo il sesto, mentre l'ottavo e ultimo esordirà su Disney+ 9 giorni dopo il precedente.

Realizzata da Jon Favreau, confermato anche come showrunner della seconda stagione, la serie vedrà Pedro Pascal nei panni del Mandaloriano che dà il nome allo show. Per saperne di più vi rimandiamo al full trailer di The Mandalorian.

Cosa ne pensate della scelta della Casa di Topolino? Avreste preferito divorarvi gli episodi nei primi due giorni (se non nel primo) come capita sempre più spesso? Diteci la vostra nei commenti.