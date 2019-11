The Mandalorian: rivelati i titoli e le sinossi dei primi episodi

È stato finalmente annunciato che Disney+ arriverà in Italia il 31 marzo 2020, ma nel frattempo il nuovo servizio streaming della Casa di Topolino debutterà insieme ad uno dei progetti più attesi: The Mandalorian, la prima serie live-action di Star Wars.

A quattro giorni dall'esordio dello show negli Stati Uniti, Canda e Danimarca - i primi paesi in cui sarà disponibile Disney+ - sono stati pubblicati (via Comicbook.coom) i titoli dei primi tre episodi insieme alle brevi descrizioni ufficiali.

In pieno stile Star Wars, la Disney ha deciso di nominare le puntate di The Mandalorian con dei semplici "capitoli". Ve li riportiamo di seguito:

"Capitolo 1": Un cacciatore di taglie Mandaloriano segue un bersaglio per un lavoro ben pagato.

"Capitolo 2": Bersaglio acquisito, il Mandaloriano deve vedersela con degli sciacalli.

"Capitolo 3": Il Mandaloriano torna dal cliente malconcio per ricevere la sua ricompensa.

Ambientato tra la caduta dell'Impero e l'ascesa del Primo Ordine, la cui origine verrà in parte esplorata in vista del capitolo finale della saga cinematografica, The Mandalorian è già stata rinnovata per una seconda stagione che vedrà Jon Favreau in veste di showrunner (e questa volta anche di regista). Tra i protagonisti della serie troviamo Pedro Pascal e Gina Carano.

Avete già visto il trailer finale di The Mandalorian?