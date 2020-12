The Mandalorian, Robert Rodriguez e Baby Yoda si divertono sul set: ecco lo spassoso video

Dopo il biglietto di auguri di Rosario Dawson, anche il regista Robert Rodriguez, reduce dalla regia del sesto episodio di The Mandalorian 2, ha voluto consegnare ai fan un piccolo regalo di Natale condividendo con loro un divertente momento trascorso insieme a Baby Yoda.

"Ecco un regalo di Natale per tutti quelli che mi hanno chiesto com'è passare il tempo con Baby Yoda sul set di The Mandalorian, The Tragedy. Date uno sguardo a Disney Gallery per altri contenuti dietro le scene".

Nel video possiamo apprezzare il regista intento a suonare la sua chitarra, mentre il piccolo Grogu tiene il tempo seduto sulla roccia su Tython. Dal modo in cui oscilla il capo e socchiude gli occhi possiamo capire quanto si stia godendo un po' di svago tra un ciack e l'altro... un po' come avere un altro attore sul set.

Praticamente tutti gli attori e i registi che sono saliti a bordo della serie nel corso della seconda stagione si sono detti sbalorditi dal realismo raggiunto con Baby Yoda. Tutti hanno voluto interagire con lui in qualche modo, da Giancarlo Esposito a Katee Sackhoff, e il piccolo non ha deluso nessuno, grazie al lavoro degli operatori sempre pronti ad animarlo come si deve.

Come ci suggerito, ci sarà modo di approfondire i dietro le quinte nel documentario di The Mandalorian, ritornato anche quest'anno dopo il successo della prima stagione. Per approfondire gli altri progetti del regista vi consigliamo infine di guardare l'intervista di Everyeye a Robert Rodriguez!