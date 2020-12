The Mandalorian, Robert Rodriguez su Pedro Pascal: 'Mi ricorda Harrison Ford'

Mentre un appassionato è riuscito a portare Sebastian Stan nel cast di The Mandalorian, vi segnaliamo i commenti di Robert Rodriguez incentrati sul protagonista della serie presente nel catalogo di Disney+: ci riferiamo a Pedro Pascal.

Il famoso regista ha diretto una puntata dello show ambientato nell'universo creato da George Lucas, inoltre ha collaborato con Pedro Pascal nel film "We Can Be Heroes". Parlando con i giornalisti di Den of Geek, Robert Rodriguez ha detto la sua riguardo lo stile del celebre attore cileno: "In un certo senso mi ricorda Harrison Ford, sembra una persona qualsiasi, sa essere molto divertente, oppure intenso, può diventare una persona eroica, ma in We Can Be Heroes è semplicemente un padre un po' sfigato che pensa solo a se stesso e a sua figlia. Ha gestito quella parte al meglio, e poi è diventato un supereroe, sa essere molto umano e amichevole. Fa qualcosa di simile in Mandalorian, però ci mette più cuore. Come dicevo è capace di esprimere una vasta gamma di emozioni".

I fan di Guerre Stellari hanno apprezzato molto la performance dell'interprete di Din Djarin, come si può notare dal grande successo di pubblico e critica ottenuto dallo show sul cacciatore di taglie e su Baby Yoda. In attesa di ulteriori notizie sulla terza stagione, vi segnaliamo un'altra intervista a Robert Rodriguez su The Mandalorian.