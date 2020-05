The Mandalorian: Robert Rodriguez e Peyton Reed tra i registi della Stagione 2

Lo Star Wars Day non è servito solo per celebrare la saga e l'arrivo di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker su Disney+, ma ha dato modo alla Lucasfilm di organizzare e ufficializzare alcuni annunci, tra i quali la conferma di Robert Rodriguez e Peyton Reed tra i registi della seconda stagione di The Mandalorian.

Attraverso uno scatto che lo ritrae in compagnia dell'amatissimo Baby Yoda, Robert Rodriguez ha celebrato lo Star Wars Day confermando ufficialmente di essere tra i registi della second stagione della serie Disney+ dedicata al Mandaloriano interpretato da Pedro Pascal. Il regista ha quindi scritto: "Sono veramente commosso nel poter dire di aver avuto un vero privilegio nell'aver potuto dirigere la più grande star nell'universo", in riferimento proprio al piccolo protagonista dello show, che ha da poco concluso la sua corsa anche su Disney+ Italia.

Per Rodriguez è il ritorno alla regia dopo Alita: Angelo della battaglia, il quale nonostante le critiche positive non si è rivelato quel successo di pubblico sperato da James Cameron, fatto che ha messo in bilico la produzione di eventuali seguiti.

Lo Star Wars Day ha dato modo anche a un altro regista rumoreggiato per la seconda stagione della serie di confermare ufficialmente il suo coinvolgimento nello show: stiamo parlando di Peyton Reed. Il regista, noto per il suo lavoro sui due film Marvel dedicati ad Ant-Man, non ha scritto nulla sul suo post ma ha lasciato che l'immagine parlasse da sé: sulla tipica sedia del regista vediamo infatti posato l'iconico elmo del Mandaloriano di Pedro Pascal.

La seconda stagione di The Mandalorian uscirà in autunno ed è attualmente in post-produzione; la terza stagione dello show è stata confermata recentemente.