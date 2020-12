The Mandalorian, Robert Rodriguez: 'Se Mando è un cowboy, Boba deve essere un barbaro'

L'apparizione di Boba Fett in The Mandalorian 2 ha letteralmente fatto impazzire i fan del franchise di Star Wars. Nessuno poteva credere che il cacciatore di taglie fosse sopravvissuto alle temibili fauci del sarlacc, dopo essere stato messo K.O. da un già accecato Ian Solo.

Il merito di questa straordinaria apparizione è stata tutta di Robert Rodriguez che nel Capitolo 14 ci ha restituito un redivivo Boba Fett accanto all'inseparabile Fennec Shand che tenta di recuperare la sua armatura da Mando. Il regista dell'episodio The Tragedy, apparso nel documentario Disney Gallery: The Mandalorian, ha parlato di quanto fosse entusiasta di essere l'uomo che ha finalmente riportato Boba Fett nell'universo di Star Wars.

"Ho finito per trasformare una scena di battaglia di tre pagine in una scena di battaglia di nove minuti perché ero così entusiasta di riportare indietro Boba", ha spiegato Rodriguez che ha anche detto di aver reclutato i suoi figli per elaborare la scena, usando costumi e action figures per realizzare una sequenza da mostrare ai creatori della serie. Secondo il regista, il co-creatore dello spettacolo Dave Filoni ha definito il suo filmato di combattimento improvvisato nel cortile come "l'animatico più bello di sempre".

Nel corso del documentario, Rodriguez è anche andato un po' più a fondo sulla sua visione di Boba Fett e sul modo in cui ha cercato di farlo sembrare diverso da Din Djarin: "Ho detto a [Jon Favreau] che aspettavo di vedere questa versione di Boba Fett da quando ero bambino. Boba deve essere diverso, non può sembrare un altro Mando. Deve muoversi diversamente; sentirsi diverso; occupare uno spazio completamente diverso; deve avere un peso totalmente differente essendo una leggenda".

Secono Rodriguez "Se Mando è un cowboy, allora Boba deve essere un barbaro". Il regista che ha dunque fatto un chiaro riferimento a Conan il Barbaro, ha anche detto di aver trattato l'apparizione di Boba nel suo episodio come se fosse l'unica volta in cui sarebbe apparso nello show, poiché non poteva darle per scontato un suo ulteriore ritorno: "Deve essere tutto - proprio qui, proprio ora".

Invece sappiamo che rivedremo ancora il cacciatore di taglie, nel nuovo spin-off intitolato Il libro di Boba Fett.