The Mandalorian, ecco Rosario Dawson: il debutto che tutti stavamo aspettando

Da venerdì 27 novembre è disponibile in streaming su Disney+ il quinto episodio della stagione 2 di Star Wars: The Mandalorian. Si vociferava da tempo che nel live-action targato Lucasfilm avremmo visto Rosario Dawson, e il momento atteso dai fan è finalmente arrivato.

Abbiamo già visto nelle scorse puntate (chi non è al pari con la serie è invitato a interrompere la lettura per non imbattersi in spoiler) che Bo-Katan Kryze - personaggio finora visto solo in versione animata e qui interpretato "in carne e ossa" da Katee Sackhoff, che in precedenza ne era la doppiatrice - aveva indicato a Din Djarin (Pedro Pascal) dove trovare un Jedi. Lo aveva indirizzato così verso Ahsoka Tano, altra protagonista di serie animate come Star Wars: The Clone Wars e Rebels.

Il Capitolo 13 di The Mandalorian è intitolato The Jedi e fin dalla scena iniziale abbiamo un'altra conferma: come si vociferava da tempo, è Rosario Dawson a interpretare Ahsoka. Per tutto l'episodio, la Jedi è impegnata insieme a Mando a esplorare e mettere alla prova le abilità di Baby Yoda con la Forza.

Altra novità del nuovo episodio, a proposito, è che finalmente conosciamo il nome del tenero personaggio verde che ha conquistato tutti, noto finora semplicemente come The Child: Baby Yoda si chiama in realtà Grogu.

Sembra molto probabile che rivedremo Rosario Dawson anche nei prossimi episodi di Star Wars: The Mandalorian. Per altri approfondimenti, rimandiamo alla nostra recensione dell'episodio 2x05 e ai dettagli della trama.