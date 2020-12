The Mandalorian, Rosario Dawson parla della sua Ahsoka Tano: 'É speciale'

Dopo il suo debutto nei panni di Ahsoka Tano in The Mandalorian, la new entry della serie Rosario Dawson ha spiegato perché ha sempre adorato la Jedi introdotta in The Clone Wars durante un'intervista con StarWars.com.

"Sono molto contenta che sia sopravvissuta, e che siamo stati in gradi di continuare a crescere con lei. Penso che sia davvero speciale" ha detto l'attrice. "Tanti dei meravigliosi, fantastici Jedi che amiamo e di cui sono state raccontate le storie sono maschi, e li avete visti invecchiare. Quando abbiamo visto Anakin crescere, ha fatto una grande differenza."

La Dawson aveva svelato il suo interesse per il personaggio già nel 2017, quando l'artista BossLogic l'ha scelta per una delle sue virali fan art dedicate ad Ahsoka Tano. "Penso che dia complessità al bene e al male, al giusto e allo sbagliato in un modo che non sempre possiamo vedere dal punto di vista della storia" ha aggiunto la star di Luke Cage. "È solo fantasia. Ma penso che rappresenti qualcosa di più forte, che riguarda volontà, determinazione, audacia e tenacia. Ha davvero spinto se stessa e si è evoluta al punto da rendere la sua storia da eroina qualcosa di difficile da trovare in altri posti. È davvero bello vederla ancora là fuori in missione e vedere che quel mondo è ancora molto vivo."

In attesa di scoprire quando potremo rivedere Ahsoka in azione, sono emersi in rete i primi dettagli sul capitolo 14 di The Mandalorian.