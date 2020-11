The Mandalorian, Rosario Dawson è rimasta stupita dal realismo di Baby Yoda

Come ormai molti di voi sapranno Rosario Dawson si è unita al cast di Star Wars: The Mandalorian nei panni di Ahsoka Tano e in una recente intervista ha rivelato di essere rimasta stupita dalla natura realistica di Baby Yoda sul set.

L'attrice ha debuttato nella serie Disney+ nell'episodio intitolato Capitolo 13: La Jedi ed è stata accolta con molti elogi dalla comunità di fan di Star Wars. Parlando con Vanity Fair dell'interpretazione del personaggio, Dawson ha spiegato che il modello di Baby Yoda è "incredibile".



“Mi chiedevo, come sarà quando andrò sul set? E in realtà alcuni dei ragazzi che hanno lavorato con Grogu erano persone che avevo incontrato prima, perché hanno lavorato a Men in Black II. Quindi è come se queste persone lo facessero da molto, molto tempo, e ci sono molti ragazzi diversi, uno controlla le orecchie e l'altro gli occhi e le braccia si muovono" ha detto l'attrice entusiasta.



"Stai tenendo questa adorabile, incredibilmente carina, minuscola creatura, e sta sbattendo le palpebre, ti sta guardando, e la sua bocca si muove e le sue orecchie si muovono, ed è così morbida, i piccoli peli sulla sua testa. [Sospira.] Voglio dire, è incredibile" ha concluso Dawson.



Durante l'intervista ha anche rivelato di essere stata sul set il giorno in cui è stata scattata la foto di George Lucas che culla Grogu. La star ha spiegato che era nel suo costume di Ahsoka Tano appena fuori dall'inquadratura. Ha notato che è stato un "momento straordinario". Ovviamente i fan non sapevano all'epoca che l'episodio girato avrebbe rivelato il vero nome di Baby Yoda e le sue origini.

“Qualcuno ha scattato una foto a George Lucas che tiene in braccio Baby Yoda. Lo chiamo ancora Baby Yoda: Grogu! Ero lì quel giorno. Ero tutta vestita, ed ero appena a lato di quella foto, truccata come Ahsoka. È stato solo un momento fantastico, incredibile, ed eravamo tutti fuori di noi" ha ricordato ancora Dawson.



Nuovi episodi di The Mandalorian sono in arrivo ogni venerdì su Disney+.