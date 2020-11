The Mandalorian, Rosario Dawson è Ahsoka Tano da adulta nella nuova fan art di Star Wars

Se nel primo episodio della stagione 2 di Star Wars: The Mandalorian abbiamo conosciuto Cobb Vanth, personaggio proveniente dalla recente espansione dei romanzi del canone della saga, in uno dei prossimi episodi, come sappiamo, è stata ampiamente annunciata l'entrata in scena di Ahsoka Tano, che dovrebbe essere interpretata da Rosario Dawson.

Se Disney sembra aver confermato queste voci, che circolavano da tempo, non è ancora chiaro il ruolo che avrà il personaggio, molto amato dai fan grazie a Star Wars: The Clone Wars ma al debutto in un live-action, nella serie che ha per protagonisti Din Djarin (Pedro Pascal) e Baby Yoda.

In attesa del debutto di Ahsoka Tano, il digital artist Raf Grassetti ha pubblicato su Instagram una sua versione del personaggio, oltre che di Darth Maul che brandise la Darksaber. Nelle immagini, che possiamo vedere in calce alla notizia, Ahsoka sfodera due spade laser, mentre nella didascalia Grassetti scrive: "Non vedo l'ora di scoprire quello che Jon Favreau e Doug Chiang hanno progettato per Ahsoka in questa stagione".

Chissà se il look di Rosario Dawson sarà effettivamente simile a quello visto in questa accurata fan art.

Mentre sembra che non vedremo uno spin-off su Cara Dune, almeno per il momento, se non l'hai ancora fatto puoi dare un'occhiata alla nostra recensione dell'episodio 2x02 di Star Wars: The Mandalorian.