The Mandalorian, Rosario Dawson si trasforma in Ahsoka Tano nel nuovo video

Quando Rosario Dawson fu annunciata per il ruolo di Ahsoka Tano ci furono grida di giubilio all'incirca da parte della totalità del fandom di The Mandalorian: la star di Daredevil e Sin City era già da tempo stata indicata come l'attrice perfetta per dar volto ad uno dei personaggi più amati di Star Wars, non deludendo poi le aspettative.

L'Ahsoka Tano di Dawson è stata in effetti, pur nel suo minutaggio relativamente scarso, uno degli elementi più apprezzati di quest'acclamatissima seconda stagione di The Mandalorian: ma quanta fatica richiede la trasformazione nell'ormai ex-padawan di Anakin Skywalker?

A mostrarcelo è la stessa Rosario Dawson: in un video postato su Instagram, infatti, vediamo l'attrice nelle varie fasi del trucco da applicare prima di entrare in scena, con una particolare attenzione ai capelli, uno dei tratti distintivi più evidenti del personaggio entrato nel cuore dei fan sin dai primi episodi di Star Wars: The Clone Wars.

Il risultato, come ammirato anche nel corso di The Mandalorian, è praticamente perfetto. Pensate anche voi che l'aspetto di Ahsoka Tano nello show Disney+ sia stato effettivamente reso al meglio? Diteci la vostra nei commenti! Nel frattempo, Gina Carano ha spiegato di non aver ancora visto la seconda stagione di The Mandalorian; i fan, intanto, continuano a chiedere il licenziamento della star di Cara Dune.