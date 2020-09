The Mandalorian: Un rumor rivela il ritorno di un personaggio della trilogia originale

Abbiamo visto il primo poster ufficiale di The Mandalorian 2, mentre aspettiamo l'uscita del trailer delle prossime puntate inedite, vi segnaliamo questo interessante rumor incentrato sul cast della serie presente nel catalogo di Disney+.

Secondo quanto affermano i giornalisti del sito "We Got This Covered", nel corso delle puntate della serie incentrata sulla vita del mandaloriano sarà possibile rivedere il cacciatore di taglie Bossk. Per chi non lo ricordasse, si tratta di un personaggio introdotto per la prima volta ne "L'Impero colpisce ancora", nonostante la parte minore avuta nel film, Bossk colpisce subito molti fan della storia di Guerre Stellari, tanto da riapparire nel corso delle puntate di "The Clone Wars" e "Star Wars: Rebels". Come sapete non si tratta di un personaggio fondamentale, nonostante questo siamo sicuri che gli appassionati saranno felici di rivederlo in versione live action.

La fonte del rumor, che il sito definisce molto affidabile, non ha specificato se Bossk riapparirà nella seconda stagione o in quella successiva. Comunque non si tratta di una notizia ufficiale, aspettiamo quindi di sapere qualcosa di più da parte della Disney. Manca ormai pochissimo all'arrivo delle puntate inedite su Disney+: nei giorni scorsi infatti è stata annunciata la data di uscita della seconda stagione di The Mandalorian.