The Mandalorian, rumor su uno scontro tra Pedro Pascal e la troupe Disney: sarà addio?

Potrebbe esserci un addio in vista tra Pedro Pascal, interprete di Din Djarin nella serie The Mandalorian, e la troupe Disney? Un rumor che circola nelle ultime ore su Twitter riguarda uno scontro che sarebbe avvenuto tra la star di The Last of Us e la major, senza tuttavia fornire ulteriori informazioni e approfondimenti sulla vicenda.

Secondo un tweet di MyTimeToShineHello, il critico Jeff Sneider avrebbe affermato nel suo podcast che Pedro Pascal avrebbe avuto un diverbio con la troupe Disney e potrebbe decidere di lasciare la serie al termine di questa stagione.



Si tratta chiaramente di una notizia non ufficiale e ancora tutta da verificare ma per il momento registriamo questa indiscrezione che Sneider ha deciso di diffondere attraverso il suo podcast, mettendo in agitazione i fan della serie che amano particolarmente Pascal e il suo personaggio sin dal primo ciclo di episodi. Sinora gli spettatori erano impegnati a discutere dei cameo delle guest star in The Mandalorian 3, che hanno diviso gli appassionati.



Nelle ultime settimane Pedro Pascal ha riscontrato un altro grande successo sul piccolo schermo grazie alla sua partecipazione da co-protagonista insieme a Bella Ramsey alla serie tv HBO The Last of Us, trasposizione dell'omonimo e celebre videogioco.



In attesa di saperne di più, e di confermare o smentire questa ipotesi, potete leggere la nostra recensione dell'episodio 6 di The Mandalorian 3.