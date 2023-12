The Mandalorian, che ruolo avrà Bo Katan nel film di Star Wars di Dave Filoni?

Il flim di The Mandalorian sarà come un crossover degli Avengers, ha dichiarato Dave Filoni, perciò è lecito immaginare che i personaggi provenienti dalle pellicole e dalle serie TV più disparante si uniranno tra loro; al riguardo, che ruolo avrà Bo Katan?

Alla domanda se i personaggi rientreranno nella medesima storia, questa è stata la risposta di Filoni: "Sì. Voglio dire, mi sembra impossibile che non lo faranno, prima o poi. Ma ho le idee ancora confuse. Non ricevo alcuna informazione finché non mi presento al lavoro con la mia sceneggiatura in mano".

Subito dopo ha menzionato la guerriera interpretata da Katee Sachhoff: "Penso che Bo lavori fianco a fianco sia con gli Jedi che col il popolo mandaloriano. Insomma, ritiene che far collaborare i due gruppi apporti numerosi vantaggi. E penso anche che lo farebbe senza pensarci due volte".

Ha inoltre aggiunto: "Sì, il popolo mandaloriano ha molto lavoro da fare, ma sono sempre stati una risorsa militare fenomenale. Quindi... no, non saprei. [Bo Katan] è incredibile strategica e metodica, tutte capacità che rientreranno utili in qualche modo. Ma è ancora troppo presto per dirlo".

Nell'ultimo episodio della terza stagione di The Mandalorian (Capitolo 24: Il ritorno), Bo-Katan affronta Moff Gideon, dopodiché Grogu e Din Djarin corrono in suo soccorso; infine, i due mandaloriani vengono protetti da Grogu grazie a una bolla della Forza. Il ruolo del personaggio femminile si fa sempre più preponderante, al punto che una domanda sorge spontanea: Bo Katan sostituirà Din Djarin in The Mandalorian? A rispondere è Kate Sackhoff stessa.