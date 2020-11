The Mandalorian, il ruolo di Sasha Banks nella stagione 2 è già terminato

Dopo aver debuttato nel Capitolo 11 di The Mandalorian nei panni di Koska Reeves, una mandaloriana che viaggia al fianco di Bo-Katan Ryza, la star della WWE Sasha Banks (aka Mercedes Vernado) ha rivelato che non apparirà in ulteriori episodi della seconda stagione della serie Disney+.

"Beh, posso solo sperare che i fan possano saperne di più, io sono solo in questo episodio" ha affermato la wrestler a Comicbook.com. "È fantastica ma possiamo solo sperare di vedere altre cose in futuro. Quindi, se posso augurarmi qualcosa, spero solo che io e Katee, Bo-Katan, un giorno riusciremo a mettere l mani sulla Darksaber. Ma vedremo, al momento non lo so."

Nel corso dell'intervista, la Vernado ha anche parlato delle sue aspettative per l'esordio di Ahsoka Tano: "Non ne ho idea, dobbiamo continuare a guardare. Tutti si aspettavano che Ahsoka pparissa in questo episodio, ma dobbiamo vedere, non lo so. Sto guardando ogni singolo episodio come una fan e sono sempre aggrappata alla sedia. Non so cosa pensare. Perciò sono con voi, sono una fan."

Vi ricordiamo che, con tutta probabilità, Ahsoka Tano comparirà nel Capitolo 13 di The Mandalorian intitolato "The Jedi" scritto e diretto da Dave Filoni, il creatore di Star Wars: The Clone Wars. Intanto, Carl Weathers ha parlato del riferimento a Snoke.