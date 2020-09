The Mandalorian: che salto temporale vedremo tra la prima e la seconda stagione?

La seconda stagione di The Mandalorian è tra le serie più attese della stagione autunnale e in generale della prossima stagione, dato l'incredibile successo di pubblico e critica ottenuto dalla prima mandata di episodi. In attesa di un primo trailer ufficiale, cerchiamo di capire quanto tempo sarà passato dall'ultimo episodio visto.

A sciogliere ogni tipo di dubbio su un possibile salto temporale tra la prima e la seconda stagione di The Mandalorian è stato il protagonista Pedro Pascal, il quale ha confermato che il primo episodio della seconda stagione inizierà quasi immediatamente dove terminava l'ultimo della prima stagione. Nessun balzo temporale, dunque, ma ancora una volta un'immersione diretta nella storia proprio dove l'avevamo interrotta.

"Partiamo immediatamente dopo la prima stagione e ci addentreremo in territorio davvero molto pericolosi. Lui è in sostanza un passeggero per questa esperienza in modi inaspettati - perché non sa cosa succederà e non sa in che modo proteggere al meglio The Child. Non sappiamo quanto andrà lontano in questo modo e stanno cercando delle nuove soluzioni per spingerci ancora più in là".

La seconda stagione di The Mandalorian avrà 8 episodi come la prima stagione, il primo dei quali sarà diretto dal creatore e showrunner Jon Favreau. Infatti, sebbene finora abbia ricoperto un po' tutti ruoli possibili sul set dello show, Favreau doveva ancora debuttare alla regia di un suo episodio (i registi della precedente stagione sono stati Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard e Taika Waititi), e finalmente ne avrà l'occasione.

Tra gli altri filmmaker finora annunciati come registi dei nuovi episodi dello show avremo poi Robert Rodriguez e Peyton Reed, Sam Hargrave e vedremo anche il ritorno di Bryce Dallas Howard.

La seconda stagione di The Mandalorian debutterà su Disney+ il prossimo 30 ottobre.