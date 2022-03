The Mandalorian, Samuel L Jackson a Bryce Dallas Howard: 'Fammi partecipare!'

A quanti piacerebbe rivedere Mace Windu? Il personaggio di Samuel L. Jackson ci ha detto addio nel modo più tragico durante Star Wars - Episodio III (salvo poi comparire in versione animata in occasione di serie come The Clone Wars), ma in molti sperano che show come The Mandalorian possano in qualche modo riportarlo in vita.

Lo spera più di chiunque altro lo stesso Samuel L. Jackson che, mentre le nuove foto dal set di The Mandalorian ci svelano un forte legame con la trilogia sequel, ha ammesso di aver cercato di convincere la regista Bryce Dallas Howard a far qualcosa per inserire il povero Mace Windu nel progetto.

"Un sacco di gente con una mano sola è tornata in Star Wars... L'unica persona cui cui io abbia mai parlato di un possibile ritorno è Bryce Dallas Howard, perché ho fatto un film con lei. E lei è la regista di alcuni episodi di The Mandalorian, quindi le ho detto: 'Hey, pensi che saresti capace di far salire a bordo un fratello? Voglio dire, io ti piaccio, no?' E lei tipo: 'Io ti amo, sei fantastico'. E io: 'Bene, allora buttami dentro, mettimi in panchina, io sono pronto! Imparerò ad usare la spada laser con la mano sinistra!'" ha raccontato la star di Pulp Fiction.

Chissà che Bryce Dallas Howard non abbia cercato davvero di convincere la produzione a dare una seconda chance a Mace Windu! E a voi, piacerebbe rivedere il personaggio di Samuel L. Jackson? Fatecelo sapere nei commenti! Pedro Pascal, intanto, ha anticipato l'arrivo di nuovi personaggi in The Mandalorian.