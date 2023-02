The Mandalorian: sapevate che Grogu ha un soprannome ispirato a uno dei Muppet?

Fin dall'epoca del suo debutto su Disney+, i fan di Star Wars di tutto il mondo hanno amato da subito il personaggio di Grogu. Anche prima che il suo vero nome venisse svelato, tutti si riferivano al personaggio come "baby Yoda", a testimonianza dell'attaccamento a questa creatura. Sul set, Grogu aveva un soprannome ispirato a un celebre Muppet.

TaMara Carlson Woodard è una costumista e burattinaia specializzata che ha lavorato a serie di Star Wars come The Mandalorian e The Book of Boba Fett. In un'intervista con la rivista Empire, Woodard ha parlato del processo di realizzazione di Grogu, noto con il soprannome di Baby Yoda. Tuttavia, Woodard aveva affibbiato un altro soprannome al piccolo pupazzo verde: Yermit.

"Mi è stata data una foto di Grogu senza vestiti - stavano ancora cercando di decidere il suo vero aspetto e le sue dimensioni", ha detto Woodard. "Ho costruito un piccolo corpo basato su quello che avrei voluto tenere in mano, una piccola versione di peluche senza volto - l'ho chiamato 'Yermit', perché non era Yoda e non era Kermit".

Grogu è un piccolo alieno della stessa specie senza nome del Maestro Jedi Yoda. Inizialmente è stato un bersaglio del protagonista mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal), ma alla fine i due legano dopo che Djarin scopre che Grogu è sensibile alla Forza. Sebbene Grogu abbia ancora l'aspetto e il comportamento di un bambino, la seconda stagione ha rivelato che è stato addestrato al Tempio Jedi di Coruscant prima dell'Ordine 66, il che lo rende vecchio di diversi decenni. In particolare, Grogu è rappresentato utilizzando soprattutto pupazzi e animatronics.

I produttori Jon Favreau e Dave Filoni hanno raccontato un momento della prima stagione in cui hanno tentato di rigirare una scena di Grogu senza l'animatronic, al che Werner Herzog (che interpretava il Cliente) li aveva definiti "codardi" sul set per aver preso in considerazione la CGI.

Di recente, Favreau ha parlato del possibile debutto di Grogu al cinema in un film di Star Wars ed è stato chiarito che in The Mandalorian 3 Grogu sarà più centrale rispetto al passato. La terza stagione di The Mandalorian debutterà il 1° marzo prossimo su Disney+.