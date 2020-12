The Mandalorian, sapevate che dietro alcuni sfondi si nascondono delle miniature?

Come già successo nella prima stagione, anche nella seconda la produzione di Star Wars: The Mandalorian ha fatto ricorso alla tecnologia StageCraft, che a differenza del classico Green Screen proietta in tempo reale lo scenario dello sfondo sul set. Nei nuovi episodi questa tecnica è stata approfondita, e combinata con un'altra molto più "antica".

Come i fan più appassionati del franchise della Lucasfilm ben sapranno, da sempre l'uso delle miniature è una costante nella galassia Star Wars: modellini che grazie alla versatilità della regia sembrano vere astronavi in volo nello spazio o in battaglia.

Nella seconda stagione di The Mandalorian, come svela l'episodio di Disney Gallery dedicato ai dietro le quinte dello show, lo StageCraft e l'uso delle miniature hanno in diversi casi "collaborato" per ottenere il miglior risultato possibile. Come ha raccontato Richard Bluff, supervisore degli effetti visivi della serie, spesso i modelli venivano scansionati al computer per poter essere integrati negli sfondi proiettati con StageCraft. Lo si nota, per esempio, quando la Razor Crest è in volo, e ancora meglio nella sequenza iniziale del settimo episodio.

Quando Mayfeld (Bill Burr) è ai lavori forzati in un deposito di rottami, i TIE Fighter e gli altri oggetti metallici ammassati sullo sfondo sono appunto dei modelli costruiti e successivamente scansionati. Nell'immagine in calce alla notizia si può vedere un momento della sequenza. "Questo è un esempio di come prendere i modelli pratici e portarli nella tecnologia odierna" ha spiegato Bluff. "Sembra che siamo trasportati indietro nel tempo agli anni '70 o all'inizio degli anni '80, facendo esattamente la stessa cosa che faceva George. Mi riporta a quando ero bambino [...] È spettacolare."

L'episodio di Disney Gallery ha spiegato anche il funzionamento della nave di Boba Fett. Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione di The Mandalorian- Stagione 2.