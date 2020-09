The Mandalorian, Sasha Banks è un Jedi in questa fan art di Star Wars: Revenge of The Boss

Il trailer della seconda stagione di The Mandalorian ci ha permesso di dare un rapido sguardo ad una new entry del cast piuttosto importante: si tratta di Sasha Banks, e sebbene si sappia davvero poco sul suo ruolo, i fan della WWE hanno già iniziato a creare fan art di Star Wars incentrate sulla nota wrestler.

In molti credono che interpreterà Sabine Wren di Rebels, ma scopriremo solo ad ottobre la verità, dato che per il momento la sua è stata soltanto una fugace apparizione nella penombra, con tanto di cappuccio. In ogni caso, MrSashaBanks ha deciso di creare una divertente locandina che vede la wrestler soprannominata "The Boss" impugnare una spada laser blu.

Star Wars: Revenge of the Sith diventa così Star Wars: Revenge of The Boss, e gli appassionati di wrestling sanno bene che quando Banks decide di combattere conviene mettersi al riparo. Come potete vedere, a completare la sua trionfante figura c'è il cinturone di SmackDown, titolo vinto dopo aver sconfitto la collega Bayley, che giace a terra sulla destra.

In questo caso al posto del piccolo Baby Yoda, troviamo l'inseparabile cagnolino protagonista dei profili social della lottatrice. Se davvero esistesse un film del genere, vedremmo sicuramente la protagonista gettare la spada laser nel vuoto (Luke Skywalker docet), per finire gli avversari sul ring con devastanti mosse finali.

I fan si sono sbizzarriti a creare anche un poster con Ahsoka e Boba Fett, visto che probabilmente compariranno insieme al personaggio di Banks nelle nuove puntate.