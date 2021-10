The Mandalorian, Sasha Banks non ci sarà nella terza stagione: 'Ma è stato fantastico'

Qualche settimana fa un indizio sui social aveva fatto sperare in un ritorno di Sasha Banks nel franchise Star Wars, ma come ha annunciato la stessa attrice e wrestler non la vedremo nella stagione 3 di The Mandalorian. Il suo percorso nella saga ideata da George Lucas, almeno per il momento, si chiude qui.

"Non ci sarò nella prossima stagione" ha detto Sasha Banks a Bleacher Report. "Ma è stato incredibile essere in The Mandalorian e in Star Wars, essere in un franchise così grande e così amato. Basta guardare l'accoglienza dei fan al di fuori dell'universo WWE. È stata per me la sensazione più bella di sempre. La proiezione di quello show è stata travolgente: mi sono sentita davvero in una galassia lontana lontana. È stato come essere su un pianeta diverso."

Nella seconda stagione di The Mandalorian, Sasha Banks ha interpretato Koska Reeves, guerriera mandaloriana alleata di Bo-Katan Kryze. Per quanto riguarda il suo futuro da attrice, uno dei suoi sogni è quello di recitare in un format ispirato a Squid Game.

Le riprese di The Mandalorian 3 sono entrate nel vivo da qualche giorno. Non c'è ancora una data di uscita ufficiale, ma tra le cose lasciate in sospeso ci sono il destino di Baby Yoda, affidato a Luke Skywalker per l'addestramento Jedi, e quello della Darksaber, ora nelle mani di Din Djarin.