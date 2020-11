The Mandalorian, Sasha Banks è orgogliosa del suo debutto: 'Mi viene da piangere'

Le ultime settimane sono state professionalmente esaltanti per Sasha Banks: nel wrestling ha sconfitto la sua ex grande amica Bayley nello scorso episodio di SmackDown, e ha ufficialmente debuttato in Star Wars: The Mandalorian con la pubblicazione del Capitolo 11, terzo episodio della seconda stagione del live-action in streaming su Disney+.

Per festeggiare quest'ultimo evento, Sasha Banks ha pubblicato una foto su Twitter in cui posa orgogliosa e sorridente davanti al suo televisore. Sullo schermo, come si può vedere anche in calce alla notizia, c'è un frame dell'episodio 2x03 di The Mandalorian, relativo ai titoli di coda, in cui il suo vero nome, Mercedes Varnado, compare in sovraimpressione. Sullo sfondo si distingue invece Baby Yoda, vero e iconico protagonista della serie targata Star Wars.

"Non riesco a smettere di piangere, urlare e sorridere" ha scritto la wrestler nella didascalia, arricchita anche dall'emoji di un cuore e dall'hashtag #thankful (grata).

Il terzo episodio di Star Wars: The Mandalorian è stato caratterizzato da un colpo di scena clamoroso per i fan della saga. La performance di Sasha Banks è stata a quanto pare molto apprezzata dai suoi follower: i commenti al tweet sono per la maggior parte di congratulazioni e di incoraggiamento ("Sei stata grande", "Spero di rivederti presto", "Sei una vera guerriera, meriti il meglio e sono orgoglioso di essere un tuo fan" sono solo alcuni esempi).

