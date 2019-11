The Mandalorian: sbloccato un nuovo equipaggiamento nella 1x03, il level up continua

La quest principale è stata ultimata e nel terzo episodio di The Mandalorian, vedremo Pedro Pascal ricevere un compenso d'eccezione: purissimo acciaio beskar, tanto caro alla tradizione dei cacciatori di taglie. Grazie al prezioso metallo vedremo sorgere dalle fiamme un nuovo equipaggiamento... Insieme ad alcuni pericolosi spoiler!

La serie targata Disney+ è giunta al suo terzo episodio intitolato The Sin e mancano pochi giorni alla messa in onda del quarto, ma cos'è successo fin'ora? Nel primo episodio di Then Mandalorian il cacciatore aveva deciso di farsi carico di un incarico tanto segreto quanto pericoloso: catturare baby Yoda e consegnarlo al suo misterioso Cliente.

Dopo un iniziale ripensamento dinanzi la purezza della creatura, "Mando" ritorna in sé, anteponendo gli interessi economici alla vita del neonato e riscuotendo il pagamento: con l'acciaio beskar ricavato farà forgiare nuovi spallacci ed una pettorina (in calce) che arricchiranno la sua armatura da mandaloriano, nella sua cultura di vitale importanza per un guerriero.

Una parte dell'acciaio viene destinato alla creazione del Whistling Birds, un prezioso dispositivo sfolla-gente che andrà ad ampliare l'arsenale del mercenario e sarà di vitale importanza per Pedro Pascal, che di lì a poco tornerà sui suoi passi e libererà baby Yoda, affrontando la Gilda dei Cacciatori di Taglie e alcuni Stormtroopers.

Nei prossimi episodi dello spin-off Lucasfilm vedremo debuttare importanti personaggi e la storia continuerà a prendere forma. Il quarto episodio di The Mandalorian verrà trasmesso il 29 novembre, segnando il giro di boa, ma non preoccupatevi: un piccolo Yoda personale vi terrà compagnia quando sentirete la mancanza di Star Wars!