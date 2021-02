The Mandalorian: dopo lo scandalo della Carano potrebbe non esserci recast per Cara Dune

Prima del licenziamento di Gina Carano per le sue parole piuttosto controverse, Disney e LucasFilm avevano in mente grandi progetti per il personaggio di Cara Dune anche al di la di The Mandalorian. Ora in molti si domandano quale sarà il destino di questo personaggio dopo l'allontanamento della sua interprete.

Inizialmente si pensava che il personaggio potesse essere sostituito da un nuovo attore, e sono infatti iniziate a circolare sui social varie petizioni dei fan su quelle che a loro avviso potesse essere il sostituto migliore ma, un nuovo rapporto dell'Hollywood Reporter sembra cambiare le carte in tavola. Una fonte molto vicina alla Lucasfilm avrebbe infatti rivelato che potrebbe non esserci un recast per Cara Dune e che insomma, una donna come quella interpretata dalla Carano, unica e sola ad essere in grado di tenere testa a una compagna mercenaria in una galassia spietata e pericolosa, potrebbe scomparire del nulla.

Resta da capire se si tratta di una fonte attendibile e, nel caso in cui lo fosse, come la Disney potrebbe far uscire di scena un personaggio del genere che era diventato un vero e proprio simbolo della Nuova Repubblica. Le cose si complicano e non poco per The Mandalorian e per tutti gli spin-off ad essa collegati. Staremo a vedere come si evolveranno le cose.

Intanto, Gina Carano ha rivelato di aver appreso dai social del suo licenziamento e dunque di non aver avuto ancora nessun contatto con i piani alti della Lucasfilm e della Disney in generale.