The Mandalorian: scarpe, magliette e tanto altro nella nuova collezione Hot Topic

È un periodo di crisi d'astinenza per i fan di The Mandalorian (e, a dirla tutta, dell'universo di Star Wars in generale): l'attesa per la seconda stagione si fa sempre più estenuante e, a breve, l'ennesimo rewatch dei vecchi episodi potrebbe non bastare più a tamponare la voglia di tornare a girovagare per l'universo.

Il merchandise ufficiale dello show, però, è sempre pronto a correre in soccorso dei fan (a spese del loro portafogli, naturalmente): in questo periodo di quiete prima della tempesta, dunque, a placare la voglia di rivedere Baby Yoda e co. arriva la nuova collezione di Hot Topic ispirata al popolarissimo show Disney+.

L'azienda ha presentato i nuovi articoli proprio in queste ore: si va dalle sneaker di Baby Yoda e Mando alle magliette ispirate ai protagonisti della serie, passando per una tuta di peluche con le sembianze di Baby Yoda che, ne siamo sicuri, manderà in visibilio i fan più sfegatati di The Child.

Fan che, comunque, non dovranno penare ancora per molto: la seconda stagione dello show con Pedro Pascal è in arrivo il prossimo 30 ottobre, per cui non resta altro da fare che tenere duro per quest'ultima decina di giorni! Qui trovate il trailer della seconda stagione di The Mandalorian; pare, inoltre, che la seconda stagione di The Mandalorian possa aprire ad uno spin-off dello show.