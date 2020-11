The Mandalorian, una scena con Baby Yoda cita Baby Groot di Guardiani della Galassia

L'episodio 4 di The Mandalorian 2 ha mandato i fan in estasi per diversi motivi, e uno di questi è la citazione neanche troppo velata nei confronti di Guardiani della Galassia 2.

Nello specifico, una scena con protagonista Baby Yoda strizza l'occhio ad una con protagonista Baby Groot, celebre 'mascotte' del team di supereroi spaziali scritti e diretti da James Gunn: all'inizio del "Capitolo 12" della saga di Jon Favreau, infatti, Mando (Pedro Pascal) sta tentando di convincere Baby Yoda ad aiutarlo a riparare la nave poiché il piccolo può entrare in un cunicolo dove sono conservati alcuni importanti cavi elettrici che altrimenti il protagonista non riuscirebbe a raggiungere.

Mando fa del suo meglio per spiegare a Baby Yoda quali fili deve inserire e dove, ma il povero bambino rimane elettrificato e alla fine il cacciatore di taglie e baby sitter più letale della galassia è costretto a demordere. La scena ricorda tantissimo quella del pulsante in Guardiani della Galassia Vol 2, sequenza nella quale Rocket Racoon cerca di spiegare a Baby Groot quale pulsante schiacciare per impostare il timer di una bomba, cosa che il germoglio però non capisce dando il là ad alcune gag esilaranti.

Ci sono stati molti paragoni tra Baby Yoda e Baby Groot da quando il primo è entrato in scena l'anno scorso: nei mesi abbiamo visto fan art, cortometraggi fan-made e perfino alcune battaglie tra i due adorabili personaggi Disney. In questo caso, la citazione è abbastanza palese e chissà se Jon Favreau, non casualmente importante personalità dei Marvel Studios, prima o poi non avrà modo di raccontarcene le origini.

