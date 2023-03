The Mandalorian, gli sceneggiatori spiegano i problemi causati dal nominare Grogu

I fan di The Mandalorian hanno fatto presto a innamorarsi di Grogu, ribattezzato come "Baby Yoda" dal web; tuttavia, quando la serie ha rivelato il nome ufficiale del piccolo, in molti non hanno apprezzato la scelta. A commentare l'accaduto sono gli sceneggiatori Jon Favreau e Dave Filoni.

"È stato bello avere Ashoka" ha dichiarato Filoni, "perché è perfetta per mantenere l'equilibrio. Mando all'inizio ha reagito come il pubblico: 'Grogu? È strano'. Eppure, come pronuncia quelle parole, Grogu lo guarda. L'ho sempre paragonato a quando una persona ha un cane, e quest'ultimo impara il suo nome. Pronunci il nome e lui ti guarda: è la cosa più commovente che esista. E quando vedi che riconosce il suo nome e che, fino a quando Ashoka non lo pronuncia, probabilmente non lo ascolta da molto tempo... be', come puoi rifiutarlo?" Quella del piccolo è una presenza decisamente importante, al punto che secondo Pedro Pascal di The Mandalorian 3, Grogu gli ruba letteralmente la scena...

Così aggiunge Favreu: "Ecco la questione di Grogu: si colloca a metà tra un cane, un umano e un rettile. Insomma, un miscuglio di tutto. Anche quando invecchia, non sarà troppo grande per quel nome. Non si tratta di un nomignolo carino, e poi, sai, ha l'età di Yoda, con un nome strano e carino allo stesso tempo".

Inoltre, lo sceneggiatore ritiene che "è carino, ma un po' brutto. È brutto-carino. Adorabile, poiché imperfetto. Ha le guance, ma degli strani denti appuntiti e un pelo color pesca. Nel nostro design, quando appariva troppo carino, non eravamo soddisfatti. E così abbiamo trovato il giusto equilibrio". Per approfondire l'argomento, una domanda sorge spontanea: a quale razza appartiene Grogu di The Mandalorian?