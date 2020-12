The Mandalorian, alla scoperta di Ahsoka Tano: i suoi 5 migliori momenti in The Clone Wars

Chi non ha seguito le sette stagioni di Star Wars: The Clone Wars ha forse avuto bisogno di qualche ragguaglio sulla figura di Ahsoka Tano per capire i motivi di tanto entusiasmo dietro l'arrivo del personaggio di Rosario Dawson in The Mandalorian. Per recuperare, però, fortunatamente c'è sempre tempo.

L'ex-padawan di Anakin Skywalker si è infatti guadagnata l'amore incondizionato di una fanbase esigente come quella di Star Wars a suon di momenti epici nel corso della serie animata che la vede come protagonista indiscussa.

Nel volerne elencare i più importanti, il primo a venirci in mente è l'episodio 4x14, in cui ha luogo lo splendido duello con Pre Vizsla e la sua dark saber (sì, proprio quella impugnata da Moff Gideon); passiamo poi agli episodi 14-15-16 della terza stagione dello show e, in particolare, al momento in cui la nostra, trovandosi faccia a faccia con la sé stessa più anziana, viene per la prima volta avvertita sulle fragilità del suo maestro Anakin.

Nell'episodio 11 della seconda stagione è interessante, invece, vedere Ahsoka alle prese con la scomparsa della sua spada laser, tra inseguimenti ed importanti momenti di crescita personale. L'episodio 20 della quinta stagione è poi uno dei passaggi più importanti per l'evoluzione del suo personaggio, con le infamanti accuse giunte dall'Ordine a decretare il definitivo allontanamento di Ahsoka dai Jedi, momento tra i più intensi della serie animata ideata da Dave Filoni.

In conclusione è impossibile non citare l'episodio finale di The Clone Wars, con lo show ormai in collisione con gli eventi di Episodio III e la storia di Ahsoka pronta a confluire in quello che sarà Star Wars: Rebels e... The Mandalorian, a quanto pare! A proposito della nostra ex-Jedi preferita, qualcuno si chiede se Ahsoka Tano non abbia fatto la scelta sbagliata con Baby Yoda durante l'episodio di qualche giorno fa; i fan, intanto, hanno visto alcune teorie trovare conferma nell'ultimo episodio di The Mandalorian.