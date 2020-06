The Mandalorian: scopriamo la storia del pianeta Mandalore nell'universo di Star Wars

I fan dell'universo nato dalla mente di George Lucas sono in attesa di vedere le prossime puntate inedite di The Mandalorian, nel frattempo scopriamo tutti i dettagli della storia di Mandalore, pianeta nativo della popolazione omonima.

Il mondo fa parte di quella parte della galassia denominata "Territori dell'Orlo Esterno", venne colonizzato dal popolo Taung guidato da Mandalore il Primo ed è proprio in suo onore che il pianeta venne chiamato così. Nel corso dei secoli, i mandaloriani diventano una popolazione guerriera divisa in clan, che riuscì a tenere testa ai soldati della Repubblica, fino all'intervento di Revan. Durante la Guerra dei Cloni, la duchessa Satine Kryze decise di rimanere neutrale per paura di una nuova guerra civile, nonostante questo, un gruppo organizzato da Darth Maul riuscì a rovesciare il suo governo, attaccando così la Repubblica nell'evento che si concluse con l'assedio di Mandalore.

Dopo la trasformazione della Repubblica in Impero, il pianeta venne usato dal nuovo signore dei Sith per addestrare le sue truppe, finché una nuova guerra civile non vide trionfare la fazione guidata da Bo-Katan Kryze, il cui regno fu di breve durata e che culminò con il genocidio organizzato dall'Impero nei confronti dei Mandaloriani, il cui scopo era anche quello di impossessarsi delle loro riserve di beskar, materiale molto utile per creare armature.

La serie incentrata sul personaggio di Pedro Pascal è ambientata dopo questo drammatico evento, che ha causato una diaspora dei clan sopravvissuti, sparsi per tutta la galassia. In attesa di avere conferme sulla trama della stagione, vi segnaliamo questa notizia sulla possibile presenza di Thrawn nella seconda stagione di The Mandalorian