The Mandalorian: gli scrittori hanno ampliato il ruolo di Carl Weathers

Mentre continuano ad arrivare notizie sul cast della seconda stagione di The Mandalorian, una nuova intervista a Carl Weathers ha rivelato qualche retroscena sul personaggio di Greef Karga, apparso nelle puntate dello show presente su Disney+.

Durante l'ultimo episodio di "Disney Gallery: The Mandalorian", documentario che ci mostra diversi retroscena sulla serie incentrata sul cacciatore di taglie Din Djarin, è presente un'intervista a Carl Weathers, in cui rivela che Greef Karga sarebbe dovuto essere un alieno e reso completamente irriconoscibile grazie al trucco e a delle protesi. I due produttori Jon Favreau e Dave Filoni hanno però cambiato idea decidendo inoltre di ampliare la parte del leader della Gilda dei Cacciatori di Taglie.

Secondo le intenzioni originali degli scrittori infatti, il protagonista della serie avrebbe dovuto sparare a Greef durante la terza puntata, uccidendolo. Dopo l'audizione a Carl Weathers i due produttori hanno quindi deciso di ampliare la sua storyline, rendendolo uno dei personaggi che apparirà anche nelle puntate della seconda stagione di The Mandalorian. Nel corso dei mesi sono anche aumentati gli impegni dell'attore statunitense, che si occuperà della regia di un episodio inedito della serie

Mentre aspettiamo ulteriori informazioni sulle vicende che andranno in onda su Disney+, vi segnaliamo questa notizia riguardo all'arrivo di Hera Syndulla in The Mandalorian, Twi'lek che abbiamo conosciuto nelle puntate di Star Wars: Rebels.