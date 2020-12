The Mandalorian: Sebastian Stan entra nel cast grazie a questo incredibile video deepfake

La speranza di vedere Sebastian Stan nel cast di The Mandalorian si era fatta strada sui social nei mesi scorsi. Alla fine gli autori hanno scelto un'altra strada, ma grazie alla tecnologia non è mai detta l'ultima parola.

Nel video che trovate qui sopra l'utente YouTube stryker HD, con un doppio salto mortale, ci propone il deepfake di quello che già nella serie è un ringiovanimento tecnologico che... sì alla fine è (quasi) un deepfake anche quello. Favreau e i suoi hanno deciso di richiamare alle armi Mark Hamill e di basarsi sul suo volto per riportare in scena il Luke post Episodio VI.

Al netto di una realizzazione non proprio perfetta, dobbiamo ammettere che la loro è stata una scelta tutto sommato onorevole e che rispetta la tradizione, effettuata anche per evitare di mettere da parte un attore che ha fatto storia e che potrebbe ancora avere qualcosa da dire nelle future serie a tema Star Wars. Non avrebbe sfigurato neanche Sebastian Stan però: la somiglianza con Hamill è davvero notevole e dal vivo la sua partecipazione sarebbe risultata ancor più naturale.

È probabile che Favreau abbia voluto lasciare la porta aperta per una futura apparizione di Hamill nei panni di un Luke più anziano e in questo caso un recast per girare una sola scena avrebbe avuto poco senso. Cosa ne pensate del video? Siete favorevoli al Luke di Sebastian Stan, oppure è un ruolo che appartiene di diritto all'interprete originale? Ditecelo nei commenti!

I fan avevano ideato anche un deepfake di Mark Hamill e il risultato non si discosta molto da quanto visto nella serie.