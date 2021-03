The Mandalorian, Sebastian Stan sul ruolo di Luke: "Solo se me lo chiede Mark Hamill"

Nel finale di The Mandalorian 2 abbiamo rivisto uno storico personaggio della saga di Star Wars, che in molti vorrebbero che venisse interpretato da Sebastian Stan. Il famoso attore ha quindi detto la sua su questa vicenda.

Come sapete numerosi appassionati dell'universo creato da George Lucas vorrebbero rivedere il personaggio di Luke Skywalker, magari interpretato da Sebastian Stan, attore il cui volto è molto simile a quello di un giovane Mark Hamill. Durante un'intervista concessa ai giornalisti di "Good Morning America", il protagonista di Falcon and The Winter Soldier ha quindi discusso della possibilità di diventare Luke Skywalker. Ecco la sua risposta: "Beh, se Mark Hamill mi chiamasse personalmente per dire che sarebbe disposto a condividere questo ruolo con me allora ci crederò. Fino a quel momento non ci crederò".

Nel 2018 Mark Hamill aveva twittato a favore dell'interprete di Bucky Barnes, affermando che Sebastian Stan non ha bisogno della sua approvazione per interpretare il famoso jedi, ma per ora non abbiamo alcuna novità a riguardo. In una precedente notizia riguardo il cameo di Luke in The Mandalorian avevamo discusso dell'età del personaggio, che sarà uno dei maestri di Grogu. Rimaniamo in attesa di scoprire quale sarà la trama della terza stagione di The Mandalorian, che potrebbe concentrarsi maggiormente su Baby Yoda o sulle vicende di Din Djarin.