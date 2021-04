The Mandalorian, Sebastian Stan torna su Luke Skywalker: 'Non voglio fare casini'

Quante volte i fan di Star Wars hanno immaginato Sebastian Stan nei panni di Luke Skywalker? La star di The Falcon and the Winter Soldier è tornata sull'argomento in una recente intervista, Stan non esclude di interpretare il personaggio iconico ma dice che non vuole "incasinarlo".

Quando Hamill ha reagito all’incredibile somiglianza di Stan con il giovane Luke durante un'apparizione congiunta del 2017 a Good Morning America, Hamill ha scherzato su fatto che Stan è "troppo bello" per interpretare il ragazzo di campagna diventato Jedi prima di dire che la star Marvel "non ha bisogno della sua approvazione per essere il nuovo Luke Skywalker.”



"Sento sempre parlare di voci su Luke Skywalker e sono sempre un po' confuso, perché nessuno mi chiama per questo lavoro e non ha una conversazione con me a riguardo?" ha detto Stan a MTV Asia recentemente. "Come chiunque altro, sono cresciuto con Star Wars e L’Impero colpisce ancora era uno dei miei film preferiti. Mark Hamill è una delle personalità più iconiche e Luke Skywalker è un personaggio iconico, ma non mi sembra che dipenda da me. Qualunque cosa accadrà si risolverà da sola, e se include me in qualche modo, ehi, chi lo sa?"



Alla domanda se gli sarebbe piaciuto interpretare Luke Skywalker, Stan ha detto che è "grato" che le persone lo vedano nel ruolo e che "si è sempre chiesto cosa succederà a Luke dopo il Ritorno delloe Jedi. ‘Voglio dire, dove va, cosa gli succede? Penso che quelle domande sarebbero davvero interessanti’”, ha detto Stan. "E, naturalmente, è una di quelle cose in cui pensi 'Beh, non vuoi rovinare quel personaggio. Vuoi farlo bene.' Ma comunque, vedremo".



Quando Stan è tornato a Good Morning America a marzo per promuovere la serie Disney+ The Falcon and The Winter Soldier, ha detto che avrebbe creduto alle voci di Luke Skywalker "se Mark Hamill mi chiamasse personalmente per dirmi che si sente propenso a condividere questo ruolo con me, allora ci crederò".



Su Twitter, Hamill ha ricordato che "non ha voce in capitolo nelle decisioni di casting alla Lucasfilm".

Dopo aver interpretato un Luke invecchiato in tutti e tre i capitoli della trilogia del sequel di Star Wars, Hamill è tornato grazie al corpo di Max Lloyd-Jones per un cameo nel finale della seconda stagione di The Mandalorian. La serie live-action di Star Wars è attualmente ambientata cinque anni dopo il ritorno dello Jedi.



