The Mandalorian: la seconda stagione dello spin-off ha una data d'uscita

La galassia lontana lontana creata da George Lucas si è appena avvicinata, e di parecchio potremmo dire: Disney+ ha appena annunciato la premiére di The Mandalorian 2!

In pochi minuti la House of Mouse è riuscita a mandare in visibilio i milioni dei fan di due delle sue più grandi divisioni: Star Wars e Marvel.

In un'unico tweet (in calce) Jeremy Conrad, autore e fondatore della Star Wars Unity, ha riportato gli ultimi aggiornamenti della piattaforma e accanto alla data di debutto di Wandavision e Falcon and the Winter soldier campeggia anche quella della serie spin-off con Pedro Pascal.

The Mandalorian 2 sarà disponibile dal prossimo ottobre e, sebbene la conferma di un'uscita autunnale fosse già stata annunciata, il periodo esatto era ancora incerto.

