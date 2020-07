The Mandalorian: nella seconda stagione tornerà un personaggio de La Minaccia Fantasma?

Continuano le teorie sulla seconda stagione di The Mandalorian: questa volta parliamo di un misterioso personaggio che ha fatto la sua comparsa nel primo film prequel della saga di Star Wars, La Minaccia Fantasma.

Stiamo parlando di Yaddle, versione femminile della stessa specie di Yoda, maestro Jedi che per un certo periodo ha anche fatto parte del Consiglio Jedi, come visto nella pellicola del 1999. Nei due film successivi il suo posto viene occupato da un altro Maestro, facendo pensare che si sia dovuta allontanare per qualche motivo da Coruscant, evento questo che potrebbe averle salvato la vita durente il fatidico Ordine 66. Secondo quanto riporta ScreenRant, sarebbe lei la candidata giusta per addestrare Baby Yoda all'uso della Forza, magari proprio nel pianeta natio di Yoda dove potrebbe giungere finalmente il cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal.

Oppure secondo una diversa teoria Baby Yoda potrebbe essere il figlio di Yaddle, anche se non sappiamo ancora se il personaggio sia vivo o morto nel nuovo canon creato dalla Disney. Non rimane che aspettare i prossimi mesi per avere qualche informazione in più sulla trama della seconda stagione. Mentre aspettiamo di conoscere la data di uscita delle puntate inedite, vi segnaliamo questa interessante intervista a Giancarlo Esposito di The Mandalorian.