The Mandalorian, la seconda stagione è già un trionfo su Rotten Tomatoes

Non è facile ripetersi dopo una prima stagione andata alla grande: il mondo dell'intrattenimento è pieno di show andati via via calando nel corso delle stagioni, ma The Mandalorian sembra aver aggirato alla grande il pericolo, almeno a giudicare dall'accoglienza riservata al primo episodio di questa seconda stagione.

Certo, abbiamo visto ancora poco di questa nuova tornata di episodi dello show: la politica di Disney+ è sempre la stessa, ovvero quella di rilasciare un episodio a settimana opponendosi fieramente alla mania dilagante per il binge watching. Eppure...

Eppure quel poco è già bastato a far schizzare alle stelle il gradimento dei fan per questa nuova stagione: su Rotten Tomatoes la seconda stagione di The Mandalorian ha raggiunto nell'arco di poche ore un punteggio del 95% per quanto riguarda il giudizio dei critici, fermandosi invece ad un poco più modesto 90% per quanto concerne il gradimento dei fan.

Insomma, un esordio col botto che non fa che alzare ulteriormente le aspettative in vista dei nuovi episodi di questa stagione. Siete anche voi tra coloro che hanno apprezzato questo primo episodio? Diteci la vostra nei commenti! Nel frattempo, andiamo insieme alla scoperta di un nuovo protagonista di The Mandalorian; Disney, intanto, ha finalmente confermato che Rosario Dawson sarà Ahsoka Tano in The Mandalorian.