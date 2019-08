The Mandalorian: secondo Jon Favreau gli episodi arriveranno uno per volta

Dopo aver visto il primo poster ufficiale di The Mandalorian e in attesa del panel del D23 Expo dedicato a Disney+, ecco arrivare una nuova anticipazione sull'attesa serie di Star Wars direttamente da Jon Favreau.

Parlando ai microfoni di Variety in vista dell'evento che si terrà dopo mezzanotte, lo showrunner ha ha confermato che "The Mandalorian sarà disponibile al lancio di Disney Plus, il 12 novembre. Credo che uscirà un episodio per volta, e le premiere saranno sul servizio quindi se sarete abbonati potrete vederli."

Favreau ha poi spiegato che nonostante sia pensata per il piccolo schermo The Mandalorian offrirà una vera e propria esperienza di Star Wars, confermando la passione con la quale lui e Dave Filoni hanno partecipato al progetto.

In attesa di novità dall'evento - durante il quale sarà presentato il primo trailer ufficiale di The Mandalorian, anche se non è ancora chiaro se verrà diffuso online - vi ricordiamo che la serie di Favreau è già stata rinnovata per una seconda stagione le cui riprese partiranno già questo ottobre.

The Mandalorian debutterà il 12 novembre insieme all'esordio di Disney+ negli Stati Uniti, Olanda e Canada, mentre al momento non è ancora ci è ancora dato sapere quando il servizio arriverà in Italia. Date un'occhiata al costume che indosserà Pedro Pascal.