The Mandalorian: secondo il produttore la serie sarà diversa da tutti i film di Star Wars

Come avete visto nel primo trailer di The Mandalorian, l'attesa serie TV sarà molto più cruda e violenta rispetto ai film della saga di Star Wars. Il produttore Dave Filoni conferma che le sorprese per i fan dell'universo creato da George Lucas saranno numerose.

Ecco cosa ha dichiarato ad Entertainment Weekly: "Ho visto molti Star Wars e la cosa che trovo più emozionante è che sono sicuro che abbiamo fatto delle cose, che i fan vedranno, che non sono mai state provate prima". Ricordiamo che lo show di Disney+ sarà ambientato dopo gli eventi de "Il Ritorno dello Jedi", scopriremo così qualcosa in più sul misterioso First Order, inoltre a differenza della serie principale, in The Mandalorian non troveremo dei personaggi buoni contro i cattivi, ma le motivazioni di ognuno saranno molto più complicate: "Questi erano tutti i pupazzi che avevi, tuo fratello maggiore aveva quelli buoni ma a te è capitato Boba Fett, e se avevi Boba Fett potevi sempre raccontare una buona storia".

Inoltre Dave Filoni rivela qualcosa sul protagonista della serie: "In Attacco dei Cloni abbiamo scoperto che Boba Fett è un clone, se chiediamo a George Lucas ci spiegherà che non è un mandaloriano, è una persona a cui è stato imposto quello stile di vita e che è riuscito ad entrare in possesso di quell'armatura".

La serie andrà in onda a partire dal 12 novembre, nel frattempo vi lasciamo con questa foto ufficiale dal set di The Mandalorian.