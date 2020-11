The Mandalorian, secondo una teoria Boba Fett sarebbe stato salvato da un Drago Krayt

Ai tempi de Il Ritorno dello Jedi era davvero difficile immaginare una speranza di sopravvivenza per Boba Fett: come tutti ricorderete, il celebre cacciatore di taglie era finito dritto tra le fauci di un terribile sarlacc, bestia non esattamente nota per avere pietà delle proprie prede.

Qualcosa, però, dev'essere andato storto (dal punto di vista del sarlacc, s'intende): il nostro Boba Fett ha infatti fatto ritorno in The Mandalorian come già annunciato da tempo e, legittimamente, l'intero fandom di Star Wars attende ora una spiegazione plausibile sulla sua sopravvivenza.

Spiegazione che potrebbe esserci stata fornita da una teoria diffusa in queste ore sui social: secondo alcuni fan, infatti, Boba Fett sarebbe stato salvato dal provvidenziale intervento di un Drago Krayt, creatura nativa del pianeta Tatooine che, in effetti, non avrebbe avuto alcun problema a far scempio di un sarlacc.

La bestia si sarebbe quindi avventata sul sarlacc prima che questi avesse avuto il tempo di cominciare effettivamente a digerire la sua preda, permettendone quindi la fuga. Un bel colpo di fortuna, non c'è che dire! Trovate che sia una spiegazione plausibile? Diteci la vostra nei commenti.

